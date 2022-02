La divertida conversación de Eva Soriano e Iggy Rubín con Chantal Sunshine sobre su sobrina Chanel

Doblete de Chantal Sunshine este martes en Cuerpos especiales, el morning de Europa FM. La colaboradora más adinerada del programa se ha colado a última hora para comentar la entrevista con Chanel, la representante de España en Eurovisión 2022.

Dice que la artista de 30 años es su sobrina y viajó con ella a Nueva York para acompañarla a casting de West Side Story.

"Mi sobrina decía que estaba mirando el móvil. ¡No las estaba mirando a ellas! Me estaba mirando a mí porque hicimos un vídeo guarro la noche anterior", dice Sunshine sobre el director de cine. "¡Yo me he tirado a Steven Spielberg y a uno de sus hijos!".

Y no terminan ahí sus anécdotas con Spielberg: "Lo voy a contar todo. Yo trabajé con él una temporada. En Jurassic Park hice las prótesis de los dinosaurios, pero en ese momento él estaba enamorado de su mujer".

"Cuando fui al casting con Chanel para West Side Story, él me vio en el primer casting y por la noche me invitó a un sitio buenísimo, una hamburguería en un sitio subterráneo porque a los ricos nos gusta hacer cosas de hippies...", ha explicado para luego dar más detalles no aptos para todos lo públicos de lo que vino después.