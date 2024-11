Eduardo Casanova reivindica la salud mental: "Hay que poner a la gente en el centro"

El director, guionista y actor Eduardo Casanova ha presentado Al Margen, su primera película documental, en Cuerpos especiales y no ha escatimado en detalles sobre cómo ha conseguido captar la historia de Moiseés para crear un largometraje en el que la salud mental y las personas en riesgo de exlusión social son los protagonistas. "Hay que poner a esta gente en el centro", ha indicado.

"Conocí a Moisés hace 10 años en el Metro, cuando él estaba pidiendo dinero y fue muy impactante verlo", ha recordado el cineasta, que ha confesado que uno de los personajes de su pelícila Pieles está inspirado en la figura del protagonista de Al margen.

En el documental, que se estrenará en la paltaforma Filmin el próximo 29 de noviembre e inaugura el Festival Rizoma, Casanova ha prescindido de su habitual y colorido sello cinematográfico "porque la historia lo merecía", resaltando las dificultades que experimentan la personas con bajos recursos a la hora de afrontar cuestiones relacionadas con la salud mental. "Si a mí, que soy una persona privilegiada, en rachas me cuesta mucho ir al psicólogo porque son 300 euros al mes, imagina para ellos; no hay nada más terrorífico que no saber ponerle nombre a lo que te pasa".

Además, también ha explicado lo difícil que resulta mantener la distancia a la hora de dirigir una este tipo de obras. "Cuando haces un documental es super complicado porque es inevitable crear un vínculo con la persona", ha indicado, recordado que ha "rodado durante seis años" el testimonio de Moisés y "te vas dando cuenta de quién es verdaderamente".

Durante la entrevista también ha habido tiempo de abordar el nuevo proyecto heredero de Aída. la popular serie en la que comenzó a despuntar. "Quiero creer que estamos todos, menos Anita Polvorosa, que ha decidido no estar",ha explicado, resaltando el respeto que le genera la decisión de su compañera. "El público lleva mucho tiempo pidiendo Aída y mis jefes son el pueblo", ha concluido.

