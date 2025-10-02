PRESENTA 'INEVITABLEMENTE YO'

La entrevista de Antonio Orozco en Cuerpos especiales

Antonio Orozco presenta su libro Inevitablemente yo y habla de su gira, Mi Mejor Momento, con Eva Soriano y Nacho García. Al cantante le quedan 12 conciertos pendiente y quiere que la presentadora del morning se una a él en uno de ellos para cantar juntos Te juro que no hay un segundo que no piense en ti. Para ir abriendo boca, los dos unen sus voces en una divertida versión de Devuélveme la vida, ahora Promesas incumplidas.