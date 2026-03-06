Presenta 'Frankie y Johnny en el Claro de Luna'

La entrevista de Guillermo Ortega en 'Cuerpos especiales'

Guillermo Ortega debuta como invitado en Cuerpos especiales para presentar la obra de teatro Frankie y Johnny en el Claro de Luna, en la que trabaja con su pareja Fátima Baeza. El actor cuenta cómo surgió la idea de representar esta famosa producción de Broadway que llevaron al cine Al Pacino y Michelle Pfeiffer. El protagonista de Aquí no hay quien viva también habla del 20 aniversario de la serie y del éxito que sigue teniendo entre la gente joven.