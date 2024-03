Eva Soriano se acerca a la puerta de Buckingham Palace para preguntar por Kate Middleton

Eva Soriano ha vuelto de Londres. Tras un fin de semana buscando intensamente a Kate Middleton por los puntos estratégicos de Londres, la presentadora de Cuerpos especiales ha regresado al estudio para compartir con los oyentes de Europa FM las conclusiones del reportaje grabado a las puertas de Buckingham Palace.

"Where is Kate Middleton?", fue la pregunta planteada por al presentadora del morning en la primera parte del especial investigación grabado en Londres con la colaboración de Alba Cordero y Raquel Cuétara. "We are looking for her!", repite en el reportaje en el que llega a una primera conclusión: Kate no vive en Buckingham, vive en Kensington Palace.

Eva se enteró in situ y, nada más hacerlo, se desplazó hasta la que fue la casa de Diana de Gales en busca de su nuera. ¿La encontró? Lo sabremos en la segunda parte del especial que se emite este martes 19 de marzo a partir de las 7:00 horas en Cuerpos especiales.

Para Eva, Lala y Alba ha sido un fin de semana de trabajo intenso. ¡Un no parar! ¡Han vuelto a Madrid con jet lag y ampollas en un pie! "Lo que hicimos fue periodismo de justificación. ¡Cómo me apetece a mí tomar un té! Igual aquí está Kate Middleton...", fue la frase más repetida cuando se les antojaba entrar en un sitio. ¿Servirían de algo sus excusas? ¿Habrán dado en algún momento con el sitio acertado?