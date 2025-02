Eva Soriano está cansada de la gente que te juzga por lo que ves en televisión: "Me tienes frita con tu superioridad moral"

Eva Soriano está cansada de que haya gente que te juzgue por lo que ves en televisión. Gente que "arruga el hocico" cuando les dices "yo estoy viendo este programa".

"Gente que te dice cosas como 'este programa no es para gente inteligente'. Te ponen carusa de desaprobación", se ha quedado la presentadora de Cuerpos especiales. "Ellos saben con qué maridan los programas y te dicen 'este programa no marida con inteligencia, marida con gente que marida con croqueta, almóndiga...' ¡No me gusta esto! Gente que te juzga por los contenidos que ves en televisión. Gente que le dices que estás viendo La Isla de las Tentaciones y te dicen 'yo a veces lo veo como un experimento sociológico'. Llevas 20 años viendo realities como si fuera un experimento sociológico. ¿Qué eres tú ahora? ¿Trabajas en un laboratorio?", ha seguido. "¡No me vale! Déjame en paz!".

Eva se queja de esa gente que te dice que prefiere ver El Apartamento o directamente que no ve la tele. "Yo leo libros, yo leo historia, yo soy una persona muy cultivada. ¿Ah sí, mi amor? ¡Enrique VIII tuvo seis mujeres! Dos las mandó a mocheli porque no le venían bien y un día, de pronto, dice '¿no me deja volver a casarme la iglesia católica? Se separa de la Iglesia y monta la suya propia para seguir mojando el pizarrín. Dime si es o no Montoya, dime si es o no un reality. La historia, el mejor gossip posible".

"No soporto a la gente que va de superior intelectual. ¿Quién eres tú para faltarme al respeto?", ha añadido. "El hecho de que yo vea un reality no me hace menos culta que tú. Yo tengo ganas de ir a Valls, Tarragona, y cuando esté viendo un castell decir '¿eso qué es? ¿Un coño en tu nuca?". Hasta Whoopi Goldberg sabe quiénes son Sandra Barneda y Montoya...

Y una última reflexión: "Dejemos a la gente lo que ellos quieran". Que se sienten en el sofá y desconecten sin pensar lo que tienen que ver al día siguiente. "No quiero que nadie me juzgue porque ningún contenido te hace mejor o peor persona, solo te hace que vayas donde brilles".