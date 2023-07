Eva Soriano grita a una nube: los enfados de la temporada de 'Cuerpos Especiales'

Eva Soriano: "Quiero pedir que las alfombras rojas sean alfombras rojas, no Al rojo vivo" | Eva Soriano: "Quiero pedir que las alfombras rojas sean alfombras rojas, no Al rojo vivo"

INDIGANADA NO, LO SIGUIENTE

Dilo, tata.

Eva Soriano no puede -y no debe- quedarse callada ante tanta tontería. Han sido muchas las quejas que ha compartido esta temporada en su sección Eva grita a una nube, ese "pequeño" espacio que le da Cuerpos Especialespara compartir reflexiones en formato 'enfado'.

Porque si no se grita un poco, a veces parece que no te escuchan. Eva Soriano ha utilizado el altavoz que le da el micrófono de la radio para reivindicar libertad y, sobretodo, tranquilidad. No son pocas veces las que se ha enfrentado a críticas, a haters, a llamaditas de atención de esa gente que siempre tiene algo que decir aunque nadie le haya preguntado.

Recopilamos las quejas más top -y sobre todo necesarias- de esta temporada en Cuerpos Especiales.

Contra las foto-penes: "Que los señores dejen de enviar sus miembros"

Eva Soriano está realmente harta de encontrarse foto-penes en sus redes sociales. Abre mensajes con todo el cariño y pum, sorpresa. Algo muy desagradable que cada vez es más común. José Luis, nadie quiere ver tu miembro.

Contra las críticas a la edad: "¿Qué hago? ¿Me meto en un sarcófago?"

Los haters dicen que sus amigas y ella están mayores para salidas nocturnas. Que lo hacen para llamar la atención. Eva va a seguir saliendo de fiesta hasta que le dure la cadera. "Voy a ser Teminator del perreo. Cuando me la operan voy a salir con un tacataca y que me pongan el Dale Mamasita Con Tu Tacatá", grita.

Contra las preguntas tendenciosas: "Que las alfombras rojas sean alfombras rojas, no Al rojo vivo"

La presentadora reconoce que hay una cuestión que le atormenta cuando va a alfombras rojsa y otros eventos. Se encuentra con preguntas tendenciosas, que buscan polémica, posicionamiento y en definitiva, generar revuelo. "¿Yo por qué me tengo que mojar? Es que no me apetece mojarme. Yo soy una persona muy seca", dice en tono jocoso.

Contra el sexismo: "¿Qué suerte voy a tener por estar supuestamente con un guapo?"

Estuvo días protagonizando titulares por una supuesta relación con el actor Maxi Iglesias, pero lo peor es que muchos le daban la "enhorabuena" por haber pillado a "un guapo". "¿Suerte de qué? ¿Soy yo Quasimodo y él es Esmeralda?", grita, indignadísima.

Contra la censura del pezón femenino: "¿Por qué los tíos tienen que ir con pezones fuera y nosotras, no?".

Eva Soriano no entiende el por qué de esta discriminación, y menos aún cuando en los festivales hay hombres sudados que se le pegan mientras ella pasa el triple de calor. "Se conoce que en este universo en el que estamos el pezón del tío es el gemelo bueno y el perverso es el de la mujer y tiene que estar escondido. No nos dejan estar sin camiseta. ¿Por qué los tíos tienen que ir con pezones fuera y a nosotras no?", dice.

¿Por qué ellos sí y ellas no?. Los Cuerpos Especiales no lo entienden.