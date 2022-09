Joaquín Reyes recuerda sus personajes de 'Celebrities': "A Gorvachov lo puse como un beodo cuando era abstemio"

Te interesa Arturo Paniagua nos cuela en la presentación de Sonora, la nueva plataforma de audio de Atresmedia

Joaquín Reyes ha madrugado para hacernos una visitilla a Cuerpos especiales y hablarnos de su espectáculo Festejen la broma, que termina su estancia en La Latina este 18 de septiembre para luego llevarlo por toda la geografía española.

También nos ha hablado de "sus chiquillos", que los ha enchufado en el extranjero. A su hijo lo ha mandado a Kansas y a su hija a Irlanda: "Ha sido un plan que ha salido sobre la marcha. Pero ellos están contentísimos".

Sobre si sus hijos apuntan a una carrera en el mundo del humor, parece que pueden seguir los pasos de su padre: "La chiquilla es muy chocante, es muy ocurrente. Y Jesús tiene un humor más socarrón, más lo-fi. Pero Esther yo creo que sí, aunque serán lo que ellos quieran".

Nos ponemos nostálgicos en Cuerpos especiales y recordamos la sección Celebrities de La Hora Chanante, en la que Joaquín Reyes interpretaba a famosos de lo más dispares, todos con acento manchego. Una de estas imitaciones fue la Reina de Inglaterra, que ha fallecido esta misma semana.

"Me da 'penica', porque también hace poco se murió Gorvachov, que además lo puse como un beodo cuando era abstemio. De hecho, despertaba el recelo de sus camaradas porque no bebía y decían 'no es trigo limpio".

Para terminar, Eva Soriano e Iggy Rubín le hacen un juego para que adivine a qué personaje estaba imitando poniéndole tan sólo un fragmento. ¿Recordará sus personajes? ¡Dale al play!