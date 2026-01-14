Roberto Leal y Eva Soriano: "Rosa López se queda sin el récord de la apnea en esta temporada de El Desafío"

Roberto Leal le cae fatal a Eva Soriano. La presentadora de Cuerpos especiales está cansada de repetir que el sevillano es su archienemigo y, por eso, no se ha andado con paños calientes al darle la bienvenida al morning de Europa FM.

"Solo le falta presentar los programas de la lavadora", ha dicho para presentar al conductor de Pasapalabra, El Desafío y Nos vamos de madre, el nuevo programa de Antena 3 con su madre, Mercedes Guillén, como protagonista. "No es mío. Es un programa de mi madre y yo voy con ella. La acompaño para que no se pierda porque mi madre es muy de perderse", ha dicho sobre el formato de cuatro episodios que se emite los miércoles a las 22:50 horas.

Aunque se grabó hace tiempo, el programa se estrenó el miércoles 7 de enero y este miércoles emite su segundo capítulo desde Edimburgo. "Fuimos porque le hicimos un test genético y le salió que es un 33% escocesa", ha contado sobre el que confiesa es su programa favorito con un momento épico. "Subimos a una colina y le salió el discurso de William Wallace", ha dicho entre risas.

Ya más serio ha contado que grabar con su madre ha sido una experiencia inolvidable. "He aprendido cosas porque se las he preguntado", ha contado reflexionando sobres las prisas del día a día que nos dejan sin tener conversaciones más serias con nuestros padres y, aunque las cámaras estaban delante, esta vez ha podido tener charlas muy bonitas. "Ella perdió a su padre con 10 años, muy pequeña, son 6 hermanos y cuando lo cuenta hay gente que creo que se va a sentir representada", ha añadido.

Los 'spoilers' de Eva y Roberto de 'El Desafío'

De Nos vamos de madre han pasado a El Desafío, que el viernes 9 de enero estrenó la sexta temporada con Eva Soriano entre sus concursantes. Y así, al hablar de esta edición, la presentadora ha pasado de entrevistadora a entrevistada. Ella también ha contado cositas de esta edición que se grabó hace meses y que terminó disociada.

"Eva Soriano ha sido una grandísima concursante", ha reconocido Roberto Leal. "Ha llegado el primer día a darlo todo. Ha tenido momentos cumbres y también ha tenido días duros. Luego lo que pasa es que el jurado es peculiar. Si todos los concursantes lo hacen bien, ¿cómo puntúas?", ha reflexionado para confesar que "ha tenido pruebas increíbles".

No han dado más datos sobre cuáles han sido esas pruebas pero sí han adelantado uno de los éxitos de la edición. "Rosa López se queda sin el récord de la apnea", han apuntado al recordar el tiempo hecho por Willy Bárcenas, que logró 4 minutos y un segundo en el primer programa de la temporada. Si el cantante de Taburete no ha sido el que se llevó el gato al agua, ¿quién habrá sido? Hay otros siete concursantes que podrían haber conseguido este logro...

Podría ser José Yélamo, íntimo amigo de Roberto Leal y ahora también de Eva Soriano, a quien ha mandado un mensaje de voz recriminándole que no le llama como invitado. "Sin duda va a dejar una huella imborrable en la sexta temporada de El Desafío", ha dicho para luego añadir: "Eva, eres una rata".

Eva Soriano también ha querido mandar un mensaje antes de terminar de charlar sobre el concurso, aunque ha sido al productor Jorge Salvador. "Eres un terrorista. Estás denunciado", ha dicho la presentadora, que se hizo una lesión en el isquiotibial durante la grabación y muchos moratones en las piernas.