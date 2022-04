Jorge Drexler explica cómo empezó el idilio musical de C. Tangana con su hijo Pablo

Jorge Drexler acaba de comenzar su gira Tinta y Tiempo, con el que va a presentar las canciones de su nuevo disco por todo el mundo. Jorge empezó escribiendo las canciones de este álbum durante la pandemia: "Empecé escribiendo sobre las mascarillas, la distancia, las pantallas, el miedo... Y dije 'no me quiero llevar esto de gira", pero luego decidió descartar estos temas y componer sobre el futuro.

Tinta y Tiempo contiene colaboraciones con Rubén Bladés, C. Tangana, Noga Erez y Martín Buscaglia. Sobre ellas, nos explica que no todas las compone de la misma forma, ya que algunas empieza pensando en la colaboración y en otras busca al arista posteriormente. "Con C. Tangana dijimos vamos a juntarnos y a ver qué sale. Quedamos un día a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche Tocarte estaba lista. Él trabaja muy rápido, además venía sin dormir".

Sobre su relación con C. Tangana, Drexler asegura que se retroalimentan creativamente. El pasado sábado tocó con él en Barcelona en su concierto dentro de la gira Sin cantar ni afinar, en la que también está su hijo Pablo. "En una parte del concierto, donde hay mucha confusión, me senté en el escenario con mi hijo y nos tomamos una copa".

Uno de los momentazos de los Grammy Latino 2020 fue cuando al conectar con Jorge Drexler se vio a C. Tangana bebiendo de fondo. "La gala de los Grammy era a las 4.30 de la mañana porque se estaba celebrando en los Grammy y le dije que se viniera conmigo para acompañarme. Pero para no perder el tiempo dijimos de hacer una canción y salió Nominao. Yo me fui a las 9 de la mañana y él se quedó hasta las 11 mezclando la canción".

Quién es pablopablo, hijo de Jorge Drexler

Pablo, de 24 años, es el hijo mayor de Jorge Drexler, fruto de la relación que tuvo con la cantante Ana Laan. El debut en la música de Pablo es bastante reciente, el joven lanzó su primer sencillo, Azul Zafiro, el pasado 11 de marzo bajo el nombre artístico de Pablo Pablo.

Se trata de un tema en el que cuestiona el concepto de 'amor' y combina las voces naturales y procesadas con un sonido minimalista. El 25 de marzo lanzó su segundo sencillo, Número rojos. Un proyecto musical que combina con la gira de C. Tangana, donde podemos verlo entre el resto de músicos que componen Sin cantar ni afinar Tour.