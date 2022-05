Macaco habla de su primer beso: "Lo recuerdo como algo muy chungo"

Hoy hemos hecho madrugar a Macaco para que se venga a Cuerpos especiales a presentarnos La guerra de los besos. Un nuevo temazo en el que cuenta con la colaboración de Ana Mena y Bejo y que empieza con la frase "Tengo un trato, que me beses todo el rato". "Eso viene de el mítico 'tengo un trato, lo mío pa' mi saco' de Mala Rodríguez. Hemos tocado juntos tantas veces en festivales que tenía que aparecer", revela Dani.

Sobre contar con Ana Mena y Bejo para esta canción, Macaco confiesa que le gustan mucho las mezclas de estilo. En su disco anterior, podemos encontrar desde Jorge Drexler a Farruko. "Escuché Música ligera y me encantó, porque me recordaba a mi madre, a todo este imaginario. Y de repente con la cumbia y este sonido más retro me acordé de Ana. Y luego Bejo, con su toque galáctico, también me encajaba".

Porque La guerra de los besos es una "cumbia galáctica", la combinación perfecta entre Ana Mena y Bejo: "Es un concepto que me he inventado", ríe, "hay toda la cosa esta de la cumbia más de raíz, pero luego quise meter todos estos sintes más electrónicos pero retro, surgió este tema".

Durante el rodaje del videoclip, dirigido por Gus Carballo, Macaco nos confiesa que se vivieron momentos muy divertidos: "Una de las actrices decía '¿no queréis que haga otro? la verdad es que estoy muy necesitada' y se vino completamente arriba". También nos cuenta que una pareja se daba besos de forma más tímida, ¡y luego revelaron que eran cuñados!

Esta canción es el segundo single del que será su próximo álbum, Vuélame el corazón. Macaco nos confiesa que no tiene una fecha exacta de publicación pero cree que será "a finales de septiembre". "Iremos sacando canciones con diferentes registros en relaciones de amor. Quiéreme bien, con Leiva, habla del amor consciente, rompiendo los tópicos de relaciones de amor para toda la vida. Y La guerra de los besos es el otro extremo, cuando estás en el momento de subidón".

Por último, Eva e Iggy le hacen un test sobre besos y nos confiesa cómo fue su primer beso: "Lo recuerdo como chungo, muy invasivo. Era una chica que me pilló, y yo era muy poquita cosa y me metió la lengua y me sentí un poco violado", explica Macaco, añadiendo que debía tener unos 12 años y que fue "traumático".