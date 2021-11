Manuel Burque: "Rodar escenas de sexo con Leticia Dolera es muy violento porque roza el incesto"

Tenemos en Cuerpos especiales a Manuel Burque, uno de los protagonistas de Vida perfecta, la serie dirigida y protagonizada por Leticia Dolera que trata la vida de tres mujeres treintañeras desde un punto de vista de lo más realista de la que ahora se estrena la segunda temporada.

"Parecía que en la primera temporada los personajes ha encajado los cambios en su vida y han tomado caminos que les llevarán a estar mejor. Han roto con la vida perfecta, y ahora les va a ir bien. Pero, como en la vida real, esto no pasa", nos avanza Manuel sobre estos nuevos capítulos.

Además, Burque explica que el confinamiento les pilló de por medio entre la primera temporada y la segunda: "2019, se estrena Vida perfecta, es todo un éxito. A nivel personal, Leticia y yo estamos destruidos, que esto además se ha traspasado a la serie y la segunda temporada es más oscura. Y además nos confinan".

El sexo con Leticia Dolera

También nos habla sobre cómo es rodar escenas de sexo con Leticia Dolera, con la que tiene una gran amistad: "Es muy violento porque somos muy amigos y roza el incesto. Hay un punto que dices 'mira que guay' cuando lo estás escribiendo pero cuando llega el rodaje dices '¿por qué he escrito esto?' Además descubriréis que es una escena de sexo muy real, nada idealizada".

Además, partiendo de que se trata de una creación de Leticia Dolera, en Vida perfecta se trata el feminismo. Aunque Manuel nos explica que la serie está escrita desde un punto de vista muy 'terrenal': "La serie no está planteada desde un feminismo explícito. Son mujeres que no son ni siquiera feministas, excepto Esther. Las otras dos son mujeres clásicas, conservadoras... los personajes parten de la Tierra, donde no son conscientes de sus limitaciones".

Y no solo hablamos con él de su trabajo. También analizamos la perfección de su mochila, para la que pidió ayuda en redes sociales para conseguir la mejor y de muchas cosas más. ¡Dale al play!