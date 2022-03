Más allá de Residente y J Balvin: los otros beefs más sonados del trap

El ataque de Residente a J Balvin en la canción que lanzó el viernes 4 de marzo con Bizarrap ha dado pie a Alba Cordero a convertir el estudio de Cuerpos especiales en un ring.

La colaboradora del morning show de Europa FM ha tomado los mandos del programa para repasar los beefs más destacados del panorama urbano actual. Porque J Balvin y Residente no han sido los únicos que han usado su música para despellejarse.

Aquí van "otros que se han sacado la navajilla oxidada" en las letras de sus canciones.

C Tangana vs Yung Beef

"En 2018 C Tangana sacó una canción que se llamaba El Rey Soy Yo / I Feel Like Kanye en la que se metía un poco con Yung Beef", ha contado Alba Cordero sobre el primer beef. "A los pocos días Fernandito, Yung Beef, respondió con Yes Indeed / I Feel Like Kim K (RIP Pucho)".

La historia es que Pucho le echaba en cara a Yung Beef que había firmado por una multinacional que había ido siempre como de independiente y él acabó sacando dentro del proyecto Crema un tema entero llamado Forfri. El madrileño cantaba en esta canción: "Hermano, tú no estas firma'o con la calle Tu sello está firma'o con una distribuidora que se llama Altafonte".

Eminem vs Mariah Carey

Eminem y Mariah Carey son "otros que se han tirado mierda en las canciones" porque en la canción Bagpipes from Baghdad Eminem presumía de haberse acostado con Mariah y de paso se metía con su marido, Nick Cannon.

Mariah le respondió con la canción Obsessed. "Le decía ¿Por qué estás tan obsesionado conmigo? Mentir que te acuestas conmigo, está claro que estás molesto conmigo... Mi parte favorita de la canción es cuando dice: Todos los blogs dicen que nos conocimos en un bar cuando ni siquiera sé quién eres. Y hay un momento de la canción en la que dice que tiene complejo de Napoléon. El videoclip es bastante gracioso porque sale un chico que es Eminem, pero en realidad es Mariah Carey disfrazada con perilla, y luego también hay referencias a Chicas malas", ha aclarado Alba que en esta lucha está con Mariah.

Taylor Swift vs Kanye West

La lucha de Taylor Swift y Kanye West es otro clásico. "Todo el mundo nos acordamos de cuando Taylor subió a recoger el premio a Mejor videoclip y subió Kanye para decir 'Es que se lo merece más Beyoncé".

Después de esto parece que lo arreglaron y Kanye sacó la canción Famous diciendo que se había acostado o podía tener sexo con ella. "La movida es que Taylor dijo que no le parecía bien y salieron Kanye y Kim Kardashian diciendo que habían hablado de eso. Y sí, había habido una conversación pero no le dijeron que le iban a llamar perra. ¡Fue un jaleo! Se montó una y Taylor sacó un nuevo disco, Reputation, lleno de imaginario de serpientes y la canción Look What You Made Me Do en la que responde a Kanye West"