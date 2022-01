Las mejores versiones de TikTok 'Anticuerpos', la canción viral de Eva Soriano

Tras tienes Tienes flurona, sobre la combinación de gripe y Covid, y tras Deltacron, sobre la supuesta nueva variante que une Delta y Omicron, Eva Soriano creó un nuevo hitazo en Cuerpos especiales con Anticuerpos.

Esta particular versión del éxito In Da Guetto, de J Balvin y Skrillex, se convirtió rápidamente en todo un éxito viral en TikTok. Poco más de una semana después de presentarla en Cuerpos especiales, la canción cuenta con innumerables versiones de usuarios que no han podido resistirse a cantar eso de "todo el mundo está covid".

Los otros éxitos de Eva Soriano

Tienes flurona, sobre la coinfección de gripe y Covid

A continuación, recopilamos las mejores versiones de Anticuerpos en TikTok: