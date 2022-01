Eva Soriano boicotea a Iggy Rubín y lo interrumpe para lanzar su nuevo hit: escucha 'Deltacron'

Iggy Rubín pretendía dar las noticias de este lunes 10 de enero, pero Eva Soriano no se lo ha puesto fácil. Según ha nombrado Deltacrón, la nueva variante de coronavirus que Delta y Omicrón, la presentadora de Cuerpos Especiales, el morning de Europa FM, se ha lanzado a cantar su nuevo hit. La canción sobre la nueva variante tiene la música de El Tiburón, de Proyecto Uno.

La buena noticia es que la mofa de Eva Soriano tiene que ver con que la Organización Mundial de la Salud (OMS) todavía no se ha pronunciado sobre esta variante y con que los primeros análisis independientes muestran que podría tratarse de un error técnico del laboratorio donde fue descubierto. Además los expertos aseguran que esta variante quedará eclipsada por Ómicron (para la que Eva tiene otra composición), que sigue siendo más contagiosa. "Me he propuesto un reto personal: una variante, una canción", dice la presentadora.

La canción Deltacron llega después de Tienes flurona,la canción sobre la doble infección de gripe y Covid. Aquí puedes escuchar su anterior hit.