El Niño Paco se confiesa en 'Cuerpos especiales': "Yo atraqué a Harry Styles a punta de pistola"

Harry Styles y su equipo han sido víctimas de un atraco a punta de pistola en Brasil. El cantante, que se encuentra con su Love on tour de gira por el país, viajaba junto a su staff en su furgoneta por la carretera BR-116 de São Paulo hacia la ciudad de Curitiba cuando un grupo de individuos los ha sorprendido amenazándolos con armas y les han robado el vehículo con todo el material necesario para realizar los conciertos.

Mientras comentamos esta noticia en Cuerpos especiales, hemos recibido una llamada internacional con prefijo de Brasil: ¡El Niño Paco confiesa que ha sido el cabecilla de este robo al cantante británico!

Recordemos que hace tiempo que el Niño Paco denunció que la voz del niño que aparece al principio de As it was es la suya —que él puso para un anuncio de gambas y Harry se la robó—, y como el artista no le ha dado el reconocimiento que se merece, ahora quiere venganza.

"Yo me fui a Curitiba porque sabía que este pájaro estaba allí con la banda. Me dieron una motillo y contacté con mi amigo Joao di Samba y Osvaldo di Carnaval y les dije '¡quietos! 'o-brigada' de paracaidistas y me saqué la pipa", pero no la "pipa" que estás imaginando...

"La cosa es, que cuando salieron del coche, les grabé el vídeo mientras me miraban el pito, les acusé en las redes sociales y cogí la furgonetilla y me la llevé. Así que si alguien quiere una batería, una guitarra eléctrica...", ha continuado.

Y ahora que Niño Paco tiene todo el material y los estilismos que usa Harry Styles para su gira, tiene una gran noticia que darnos: "Este viernes voy a ir a Cuerpos especiales a hacer un concierto en exclusiva como Harry Styles".