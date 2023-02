El Niño Paco se ha enamorado de su nueva profesora: "El Carioca y El Piñata han empezado a llamarme empollón"

El Niño Paco ha vuelto este viernes a Cuerpos especiales para despedir la semana con una historia de colegio. Porque el Niño Paco también ha vuelto a la escuela: "Porque ya echaba de menos a mi gente de Girasoles 3".

Eso lo dice para quedar bien porque lo que le ha hecho volver es otra cosa. "Lo que me ha hecho volver es que me pagara Raulito su deuda y lo que me ha hecho quedar ha sido la profesora Araceli", ha contado sobre la sustituta de la profesora Margarita.

"Me he enamorado. Es que la quiero muchísimo", le ha reconocido a Iggy Rubín sobre los sentimientos que le ha despertado su nueva maestra.

Lo que le gusta al Niño Paco de Araceli son sus frases. "Un día dijo: 'Sentaos todos antes de que os siento yo, porque si lo hago yo llevaréis esa silla pegada al culo hasta que os muráis y os tengo que enterrar envueltos en plástico porque no hay ataúdes con forma de cuatro", ha contado el colaborador del morning de Europa FM, que tiene más frases de su nueva seño.

"Luego dijo: '¿Alguien sabe contar hasta cuatro?' Yo levanté la mano y dije: 'Yo, yo..'. Y ella me contestó: 'Pues a barrer la clase un rato'. No sabía que las matemáticas podían ser divertidas, para insultar", ha contado sobre Araceli, que "es malísima" y "lo mejor" que le ha pasado en la vida.

"En clase de lengua nos hizo hacer una redacción y yo le escribí una carta de amor, me gustaría ir contigo por el retiro, me gustaría ir al Templo de Debod y contarte historias sobre Osiris... Porque mis padres son arqueólogos. Mi padre es Brendan Fraser. Tengo sus ojos", le ha explicado a Iggy.

Araceli no ha parado de regalar sorpresas al Niño Paco: "A la hora del recreo como llovía nos quedamos en clase y dijo que sacáramos todo lo que teníamos en los bolsillitos, que íbamos a jugar a un juego que se llamaba Wallapop. Fue divertido. A mí la navajilla no me la ha devuelto pero da igual".

La profesora Araceli tiene dudosos métodos pero no se le puede negar un mérito: ha conseguido que el Niño Paco vuelva al colegio. "Sí, pero no voy a volver más", ha revelado a Iggy, y a ha explicado las causas. "Son muchos años siendo el malote y ahora estaba saliendo a la pizarra voluntariamente, me quedaba de delegado cuando la profe salía, le llevaba los cafés.. Entonces, El Carioca y El Piñata empezaron a llamarme empollón. ¡Me empezaron a llamar empollón a mí! Yo que soy el niño más malo de España", ha contado a medio camino entre la rabia y el llanto.

Para acabar con su nueva fama, el Niño Paco tuvo una idea: "Me fui al parking, cogí las llaves y empecé a rallar el coche de la profesora de arriba a abajo. Le hice un corazón de arriba a abajo, le dije: 'Eres lo mejor que me ha pasado después de haberme quitado el pañal. Firmado Jorgito".