Nyno Vargas: "He reutilizado 'nudes' porque si estoy tomando un café con un colega mandar una tostada no queda glamuroso"

Nyno Vargas visita el estudio de Cuerpos especiales para presentarnos Confiésale, su nuevo single junto a Rvfv. Sobre esta canción, nos explica que se metió en el estudio a componerla pensando en las discotecas: "Nos juntamos en el estudio y dijimos 'hay que hacer algo para petarlo en las discotecas', aunque estaban cerradas. Pero el último single, que también es discotequero, lo saqué en pandemia y se metió en la lista global".

El videoclip está inspirado en los institutos americanos, donde Nyno es un jugador de fútbol americano. Por supuesto, no falta la fiesta: "Yo primero monto la fiesta y luego grabo el videoclip".

Confiésale habla de líos amorosos y Eva Soriano quiere saber si tiene un mensajito dirigido a alguien. "Siempre hay que lanzar una púa para marcar el territorio", bromea Nyno.

Su nuevo tema con Kiko Rivera

Y aunque Nyno está petándolo con Confiésale está a punto de lanzar otro temazo. El 1 de octubre saldrá a la luz el tema que ha preparado junto a Kiko Rivera. Si bien Confiésale es más fiestera, nos explica que la canción junto a Kiko tira más por el lado romántico "porque Kiko es un romanticón". Eva e Iggy le piden una exclusiva del tema y nos desvela uno de los versos: "No hay nada en esta vida que pueda compararse a ti. Solo quédate un ratito más, solo pon pose de profesional".

Efecto Nyno Fin, el final de la trilogía

Nyno nos habla de su próximo álbum, Efecto Nyno, que pone fin a la trilogía: "Estoy apostando por el talento español. Tanto artistas consagrados como artistas nuevos que quiero meter. Y en los últimos temas me iré a Latinoamerica para grabar con artistas de allí con los que quiero trabajar".

Sobre su lanzamiento, aunque no tiene fecha concreta espera poder sacarlo en febrero de 2022.

Su debut en la pasarela

Nyno Vargas debutó como modelo de pasarela en el desfile del diseñador Félix Ramiro en la semana de la moda de Madrid. El artista explica que no fue nada premeditado. "No estaba previsto, fui de invitado y Félix Ramiro me dijo tú tienes que desfilar un día para mí. Y le dije 'sí, un día con tiempo lo probamos'. Pero en ese momento me dijo '¿te puedes probar un traje mío?' Y ahí me hizo el lío y por eso salí desfilando".

Una experiencia que reconoce que le encantó, pero con la que pasó más nervios que cuando sube al escenario: "Me explicaron en un plano el recorrido que tenía que hacer y era un laberinto. Así que me pegué al que tenía delante y pensé que si la cagaba él pues la cagábamos los dos. Pero salió bien la cosa".

Nyno Vargas: a confesión

Por último, queremos que Nyno se confiese haciéndole un test para averiguar algunas curiosidades.

¿Tienes un crush famoso?

Margot Robbie.

¿Cuánto tiempo ha durado tu juerga más loca?

Cuatro días. Fue en Mallorca y yo venía de Valencia, que ya nos líamos. Estuve cuatro días dando vueltas por ahí.

¿Has enviado nudes?

¿Quién no? Yo no me fiaría de alguien que no lo ha hecho. ¡Además nos confiesa que ha reutilizado los nudes! Si te estás tomando un café con tu colega y estás hablando con alguien, mandas esa foto y dices 'aquí estoy esperándote, baby'.

¿Has sido alguna vez infiel?

No, porque eso es muy feo. Lo de los nudes está bien, pero esto no.

¿Quién liga más, Omar Montes o tú?

Omar es muy bueno en muchas cosas. Pero sabe que dónde esté yo ahí no mete mano.