Pablo Alborán sorprende a Álvaro de Luna en Cuerpos especiales: "Me obsesioné con 'Juramento eterno de sal' y quería trabajar con él"

Álvaro de Luna visita el plató de Cuerpos especiales para presentarnos su última canción, Llueve sobre mojado. Un temazo en el que colabora con otras dos grandes estrellas del panorama musical español: Pablo Alborán y Aitana.

Álvaro nos cuenta que esta colaboración surgió de forma totalmente orgánica, y que fue Pablo Alborán el que tomó la iniciativa: "Yo no conocía a Aitana en persona. De repente Pablo nos escribió y nos dijo que tenía un tema en el que quería que participásemos Aitana y yo. Y nos dijo que fuésemos para el estudio a terminarlo los tres porque lo tenía escrito desde hace siete años pero todavía no lo había acabado".

Un tema que habla de las relaciones tóxicas, a lo que Álvaro asegura que si él ve que algo es complicado va "a por otros peces", aunque reconoce que puede que alguien se tome este tema "como un recadito". "Es normal que las canciones tengan nombres y apellidos. En las de mi nuevo disco las hay pero porque estaba con esa persona en ese momento y fluyó. Me ha servido de terapia", nos explica anunciando que verá la luz en febrero.

Pablo Alborán sorprende a Álvaro de Luna

Tenemos una sorpresa para Álvaro y tenemos al teléfono a nada más y nada menos que a Pablo Alborán. El malagueño nos explica cómo fue la grabación del videoclip, ambientado en una discoteca: "Fue un rodaje muy guay, muy divertido. Fue curioso porque era como recordar ir a las discotecas y estar con tus amigos. Fue una sensación agridulce por las ganas de volver a la normalidad otra vez. Aunque reconoce que no pudieron desmadrarse demasiado porque "habían demasiadas cámaras allí grabando".

Eva Soriano no ha podido dejar pasar la oportunidad de pedirles a Pablo y a Álvaro que le pidan a Aitana que venga al programa. "Ella es un amor. Me sorprendió muchísimo porque es una cachonda mental, es súper divertida. Tiene un humor brutal, además de ser una belleza de mujer", asegura Alborán.

Sobre la elección de Álvaro para colaborar en Llueve sobre mojado, Pablo lo tenía muy claro: "Me encanta la voz que tiene Álvaro, me encanta como escribe y me obsesioné con su canción Juramento eterno de sal porque la ponían mucho en Portugal y me obsesioné. Y Llueve sobre mojado tenía este estilo festivo de baterías y coros. Y por otro lado adoro a Aitana y tenía muchas ganas de hacer algo con ella y a ver si salía bien. Y cuando contacté con los dos enseguida me dijeron que sí, fue una maravilla".

Antes de despedirse, Pablo ha prometido visitar Cuerpos especiales y hacer una sesión de crossfit con Eva en el estudio. ¡Y lo tenemos grabado!

Por último, Álvaro nos da una pista sobre su nuevo proyecto: "Estaré con esta persona el 6 de noviembre. Se llama David".