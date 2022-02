Sebastián Yatra nos canta una parte de su canción inédita 'Cuerpos especiales'

Sebastián Yatra ha llegado arrasando a Cuerpos especiales, el morning de Europa FM. El cantante colombiano ha visitado este viernes a Eva Soriano e Iggy Rubín, al que le une una divertida historia que ha contado nada más empezar la entrevista.

Se conocen por Ricardo, un amigo de Yatra con el que Iggy coincidió en la facultad.

"Iggy quiso lanzarse en algún momento como cantante", ha revelado el colombiano, que cuando conoció a Iggy estaba empezando en la música. Aún no había grabado su primer disco (Mantra). "Yo tenía una canción que se llamaba Cuerpos especiales. Fue de mis primeras canciones, es patética", ha continuado contando. "Le dije que tenía un tema que no pensaba que fuese a meter en el primer álbum y tú grabaste una maqueta", ha seguido animando a Iggy a que la cantase.

Lo hizo (mejor que lo escuches tú mismo) y también lo hizo Sebastián Yatra, que ha revolucionado el estudio y especialmente a Eva Soriano. "¡Por ti, Ricardo!", ha gritado Iggy nombrado a su amigo común.

'Dharma', la canción de Sebastián Yatra, Rosario y Jorge Celedón

Han pasado ya años y Sebastián Yatra presenta ahora su tercer disco, Dharma, con 17 canciones y lleno de colaboraciones.

"Me dicen que sí por pesado", ha dicho al hablar de sus canciones con Myke Towers, Natti Natasha, Rauw Alejandro, Jonas Brothers o Aitana. A la catalana, con la que canta Las dudas, no le dio la oportunidad de decirle que no. "No me dejó en leído porque le pedí la colaboración en persona", ha contado sobre su compañera en La Voz.

Dharma incluye también una colaboración con Rosario. Junto a la pequeña de las Flores y junto a Jorge Celedón, Yatra canta Dharma, un tema en el que se mezcla la rumba con el ballenato. "Nunca pensé que Rosario fuera a decirme que sí para estar en una canción conmigo", ha contado el artista, que pensó que tenía que contar en esta canción con alguien de España para que lo legitimizase: "Yo cantando rumba sería raro".

La historia de 'es una voz' de 'Tacones rojos'

Dharma incluye la canción Tacones rojos, que Yatra arranca con "es una voz". La frase tiene historia y Yatra la ha contado a Eva Soriano e Iggy Rubín.

"Lo que pasó fue que escribí la canción en Madrid, en el estudio, grabamos una guitarra de referencia, grabamos unas palmas...", ha contado. "Yo me tenía que ir dentro de poco e iba a grabar una voz de referencia. Grabé la canción ahí en dos tomas y dije, 'grabemos la canción sin armonías ni nada'. Como que sin segundas voces, por eso arranqué a cantar y dije 'es una voz", ha revelado sobre esta frase.

Sebastián Yatra, camino de los Oscar

Sebastián Yatra ha venido a Cuerpos especiales dos días después de que lo hiciese Álvaro Soler, al que le une la película Encanto. Yatra canta en español la canción Dos oruguitas, mientras que Soler tuvo que quedarse con la versión en italiano y alemán porque no le quedó otra...

"La verdad que si me dijeran 'tienes que pagar para hacer la canción nueva de Disney que suena en todo el mundo', yo pago", ha confesado Yatra, preseleccionado para el Oscar a Mejor canción por este tema. El martes 8 de enero se conocerán los nominados a los premios de la Academia de Hollywood. Si Yatra entra en la lista y consigue la estatuilla, promete volver con ella. ¡Crucemos los dedos!