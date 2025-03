El Sevilla manda un mensaje a Eva Soriano para darle las gracias por saberse las letras de Mojinos Escozíos

El cumpleaños de Eva Soriano ha sido un cumpleaños lleno de sorpresas. La presentadora de Cuerpos especiales cumple 35 años este martes 4 de marzo y sus compañeros han querido regalarle una mañana llena de momentazos.

La primera ha venido en forma de biopic musical con la firma de Alba Cordero, que ha repasado su vida con las canciones que le han marcado. La siguiente se la ha dado Pablo Alborán, anteriormente conocido como La Rata Alborán, que se ha aliado con el equipo para mandarle un ramo de flores a la presentadora. Y la tercera ha sido un mensaje de El Sevilla, que ha querido entrar en antena para darle las gracias por lo que dijo de las canciones de Mojinos escozios en la sección de Arturo Paniagua.

Eva Soriano se sabe todas las letras del grupo de hard rock porque su padre Pablo es fan y, cuando era pequeña, ponía sus canciones cuando iban de viaje en el coche.

"No solo te deseo que cumplas muchísimos años más, sino que yo que los vea o, mejor, yo que los escuche. Es un gustazo oírte canciones como La invasión de las ladillas enfuresidas. Cuando gente tan joven dice que esta es una de las canciones que le ha marcado su vida, a mí no se me ocurre decir otra cosa que me alegro mucho o... lo siento mucho. Aunque en este caso me alegro mucho y me alegro escucharlo en tu boca, en tu emisora de radio, en tu programa... Por eso, en mi nombre y en nombre de los Mojinos escozíos muchísimas felicidades y muy feliz cumpleaños".