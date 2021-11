Soleá Morente revela el televisivo nombre del grupo de WhatsApp que tiene con sus hermanos Kiki y Estrella

Soleá Morente ha venido a Cuerpos especiales para presentarnos Aurora y Enrique, un disco inspirado en sus padres: "He dedicado este disco a la relación de amor a mis padres. Todos tenemos idealizada la relación de nuestros padres si se han llevado bien y has tenido una infancia bonita, y he querido hacerles un homenaje"

Además, este álbum lo ha compuesto por ella misma, aunque reconoce que también le gusta trabajar con otros productores de confianza. "Pero en el confinamiento estaba sola y quise sacar la parte positiva, entonces cogí una libreta y empecé a componer", explica, "Todavía no me creo que haya compuesto un disco entero por mí misma pero lo he hecho, y la gente me está diciendo cosas muy bonitas al escucharlo".

El corto de 'Aurora/Ayer'

Para el videoclip de este tema, Soleá fue un paso más allá y realizó un corto en el que le muestra a su madre, la protagonista del tema y del disco, fragmentos de las canciones para grabar su reacción.

"Yo conozco a Jonás desde hace mucho tiempo y esta canción como es tan sensible y tan especial, es la canción de mi vida... Me he puesto en la situación de mi madre, de la persona que se queda en la Tierra amando... Y a Jonás se le ocurrió esta idea de no hacer un videoclip al uso, sino retratar un trocito de realidad. Entonces yo llegué, le puse un trocito de las canciones y es lo que está plasmado en el corto", explica.

La colaboración con su hermana, Estrella Morente

Soleá viene de una familia de artistas y sus hermanos, Estrella y Kiki Morente, también se dedican a la música. Por ese motivo este álbum contiene una colaboración con su hermana Estrella que asegura que surgió de casualidad, cuando ella estaba trabajando con su técnico en casa y apareció su hermana por casa. En ese momento, le propuso grabar una canción juntas y el resultado es El pañuelo de Estrella.

Por último, Eva Soriano ha ido a atacar directamente al grupo familiar, al de los hermanos Morente al qu ellos mismos han bautizado como Power Rangers. ¿Quién aceptará la invitación, Estrella o Kiki Morente?