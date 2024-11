Supremme de Luxe, sobre los conflictos de Drag Race: "En realidad luego las reinas se llevan bastante bien"

La quinta visita de Supremme de Luxe a Cuerpos especiales supone recibir la taquilla exclusiva del programa.

Siento ella la presentadora de Drag Race no se entiende por qué todavía no tiene una suscripción premium en atresplayer, pero no le importa. Se lo pasa pipa viendo todos los contenidos y series de la plataforma, pero es que su programa es el más divertido.

Hay artistas completos, mensajes inspiracionales y aspiracionales... Un formato que lleva arrasando varias temporadas y que a Nacho García le parece un mix de "Operación Triunfo, el Club de la Comedia, Fama y hasta Maestros de la Costura". Los participantes tienen que hacer de todo. Cantar, bailar, hacer comedia, maquillarse, coser ¡y todo en tiempo récord!

La gira de teatros del show ha demostrado que el público de Drag Race es de lo más variopinto. Gente del colectivo, amigas, chicos, señoras de su casa... Drag Race es un espacio seguro para todes. "Mi novio está super enganchado, es el más comentón", cuenta Lalachus, fan incondicional.

Cada temporada tiene sus dramas y conflictos, que son la comidilla de las redes. "En realidad luego las reinas se llevan bastante bien, hay conflictos de trabajar bajo presión, eso pasa en las mejores familias", apunta Supremme.

Eva Soriano, ausente este maravilloso viernes, quiere que haya una prueba de transformación para los que fueron jueces en algún momento. Es decir, ella quiere participar y ser protagonista. "Todo lo que diga me parece bien, estamos conectadas porque fuimos cuartas en Tu Cara Me Suena. Lo llevo dejando caer desde hace tiempo, pero nadie me hace caso". En la versión americana de Drag Race hay una prueba en la que un famoso se draguea y hay que adivinar quién se enconde detrás. Esa sería la prueba perfecta para nuestra querida Eva. Que atresplayer tome nota, por favor.

"Solo puedo adelantar que al final va a haber mucha sorpresa, está muy interesante la cosa", adelanta Supremme sobre lo que queda de temporada. No miente nunca, pero tampoco dice toda la verdad, así que tendremos que estar ojo avizor.

