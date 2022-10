Blonde no es exactamente un biopic de Marilyn Monroe. Con estas palabras ha empezado Juan Sanguino, el colaborador de Cuerpos especiales experto en cultura pop, su sección de este lunes centrada en analizar la polémica película protagonizada por Ana de Armas.

Basada en la obra homónima de la escritora Joyce Carol Oates, que ella definió como "una destilación de la vida de Marilyn Monroe", la cinta está llena de ficción y de ahí las dudas que está generando la producción entorno a la figura de la actriz.

¿Cuánto hay de cierto y cuánto hay de literatura? ¿Es verdad que Marilyn Monroe hizo un trío? ¿Vivió un romance con el hijo de Charles Chaplin? ¿Tuvo tantos abortos? Estas y otras preguntas las responde Juan Sanguino en su sección de Cuerpos especiales, el morning de Europa FM presentado por Eva Soriano e Iggy Rubín.

¿Estaba Marilyn obsesionada con encontrar a su padre?

"Sí. De hecho, hay una cosa que la película no cuenta y es que ella creía que su padre era Clark Gable", cuenta Sanguino. La razón es que una vez, cuando era pequeña, su madre le señaló al actor en un revista y le dijo: "Este es tu padre".

En realidad su padre era Charles Gifford, un jefe de edición de la RKO —su madre era montadora—, y "su infancia es peor de la que sale en la película".

Sanguino ha explicado que "fue a un orfanato porque casa donde la cogían, casa donde abusaban de ella".

¿Llamaba Daddy [papi] a su marido?

¿Formó un trío amoroso con Charles Chaplin Jr. y Edward Robinson Jr.?

Marilyn Monroe estuvo tres veces casada , y no dos como sale en la película. "Se casó a los 16 años para poder salir del orfanato", cuenta Sanguino. "Y ella. No está demostrado que a los dos segundos también pero al primero sí".

No, no es cierto. Y lo que es menos cierto aún es que no le escribían cartas volviéndola loca como sale en la película.

¿Tuvo una relación con el hijo de Charles Chaplin?

Eso sí parece que es cierto.

Según el libro Goddes: The Secret Lives of Marilyn Monroe, Marilyn Monroe y Cass Chaplin tuvieron una breve relación y prueba que existe es que Cass llevó a la actriz a casa a conocer a su familia. Al parecer, Chaplin padre le recomendó a su hijo que no se enamorase.

También hay un rumor que dice que Chaplin la encontró en la cama con su hermano Sydney Chaplin.

Ana de Armas interpreta a Marilyn Monroe en 'Los caballeros las prefieren rubias'. // Gtresonline

¿Cobró menos Marilyn Monroe que Jane Russell por Los caballeros las prefieres rubias?

Sí, diez veces menos. Y la frase "yo soy la rubia de Los caballeros las prefieres rubias" la dijo Marilyn Monroe pero no fue por el sueldo sino porque no le querían poner camerinos.

¿Tuvo tantos abortos Marilyn Monroe como aparece en Blonde?

"Tuvo más. En la película hay abortos. Es Abortos. The Movie, pero dicen que ella tuvo 12 en condiciones poco sanitarias, de manera que cuando ella quiso quedarse embarazada lo tuvo muy difícil", cuenta Sanguino, que asegura que la actriz tenía endometriosis, "que es menos cinematográfico y no sale en la película".

Lo que no cuenta 'Blonde' sobre Marilyn Monroe

La película cuenta muchas cosas que no son verdad y deja otras por contar.

Juan Sanguino recuerda que no se aborda el misterio de la muerte de Marilyn Monroe ni algunas de las cosas que hombres obsesionados llegaron a hace por la actriz.

"No se habla del psicólogo que la metió en su cas. Tuvo un psicólogo que la ayudó mucho y se obsesionó con ella y pidió que la vigilaran", dice el colaborador de Cuerpos especiales, que ha recordado otras dos obsesiones más llamativas y desagradables.

"Un ejecutivo en los años 80 compró el nicho encima de Marilyn y pidió que lo enterrasen boca abajo ".

". "Y Hugh Heffner, que se murió hace años, está justo al lado, enterrado puesto de lado".

Lamenta Sanguino otro punto que no se trata en la película: "Cuando Marilyn plantó cara a Hollywood y dijo que no iba a trabajar más hasta que no le mandasen guiones buenos".