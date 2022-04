Varry Brava: "Estamos deseando que se abran otra vez las candidaturas del Benidorm Fest"

​Óscar, Aarön y Vicente, también conocidos como Varry Brava, pueden presumir de haber sido los primeros invitados de la historia de Cuerpos presenciales, el nombre que le hemos puesto al especial de Cuerpos especiales en Elche. Y no han sido unos invitados al uso, los de Orihuela han hecho un poquito de todo, desde confesarse hasta salir a cantar con Eva Soriano. ¡Suena a tope la de Raffaeva!

Ellos son viejos conocidos del morning de Europa FM. Estuvieron en el estudio de Madrid con Eva Soriano e Iggy Rubín poco antes de acudir al Benidorm Fest, un lugar al que quieren volver cada año y que ha servido como impulso de su canción Raffaella. ¡¡Leva tres millones de reproducciones!!

"Estamos deseando que se abran las candidaturas al Benidorm Fest porque queremos ir todos los años un par de semanas de vacaciones Benidorm", aseguran para luego contar que la cita alicantina fue una fiesta.

10 años de 'Demasié'

Fiesta también es la que hay que montar para celebrar el décimo aniversario de Demasié, el primer disco de Varry Brava que sirvió como pistoletazo de salida a su carrera y que hoy sigue sonando en sus conciertos.

¿Hay que elegir una? Lo tienen claro. "No gires fue el pelotazo y nos abrió un montón de puertas", dicen sobre la canción que sí o sí tienen que incluir en su repertorio. "Es de las canciones que no puede faltar, de hecho no puede faltar ninguna, tenemos que hacer los conciertos más largos".

Demasié se compone de 11 canciones que han servido a Eva e Iggy para proponer un juego a Varry Brava. Qué canción encajaría para...

Will Smith . ¿Miedo o No te conozco? "Miedo, que creo que es lo que sitió Chris Rock".

. ¿Miedo o No te conozco? "Miedo, que creo que es lo que sitió Chris Rock". Raffaella Carrà. ¿Amor o Diamantes de fuego? "Diamantes de fuego. Glamour puro".

¿Amor o Diamantes de fuego? "Diamantes de fuego. puro". Boris Johnson. ¿Despeinados o confusión? "Despeinados".

¿Despeinados o confusión? "Despeinados". Miss Caffeina . ¿Disco o Ritual? "Ritual".

. ¿Disco o Ritual? "Ritual". Rosalía. ¿Radioactivo o no gires? "Radioactivo".

¿Radioactivo o no gires? "Radioactivo". Rector de la universidad. ¿Perdóname las cuotas o Rematrículame? "Matricúlame otra vez".

Esto último tiene que ver con la confesión que se hizo al principio de la entrevista, hay un miembro de Varry Brava que tiene una deuda de 600 euros con la Universidad Autónoma. ¿Conseguirá que se la perdonen y pueda matricularse en la Universidad Miguel Hernández de Elche, sede de este especial?

Estaremos atentos, y mientras que suene Raffaella, la canción que ha servido de base a Eva Soriano para su nueva creación musical y que sonó unas horas después de la entrevista en el showcase en formato electroacústico de Varry Brava en la sala Oh'Baby organizado de la mano de Europa FM.