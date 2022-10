Veintiuno explica qué significa la frase "llamáis poliamor a los cuernos de siempre" de la canción 'La vida moderna'

¡Los chicos de Veintiuno han vuelto a traer desayuno aCuerpos especiales! Esta vez nos visitan Yago y Diego para celebrar el lanzamiento de La vida moderna, su tema en el que colabora Love Of Lesbian.

Ellos mismos nos explican el significado del título de la canción: "Nos hemos dado cuenta de que nos agobia a la velocidad que va todo y hay peña que no tiene responsabilidad sobre otra peña y son un poco 'hijoputas".

Sobre Love Of Lesbian, nos confiesan que "huelen muy bien" y que explican que los conocían desde hace tiempo a través de sus productores, pero que admiran tanto a la banda que no querían proponerles cualquier canción para colaborar juntos.

"Vino Jul al estudio a saludarnos y justo estábamos grabando este tema. Y le gustó y ya le propusimos la colaboración", explican.

"Le llamáis poliamor a los cuernos de siempre", es lo que reza el estribillo de la canción, frase que nos explican con más detalle: "Hay gente que se va de Erasmus y decide abrir la relación, joder la vida a su pareja, y le llama poliamor".

Veintiuno confiesa que la estrofa ha traído polémica y que ellos se han limitado a retuitear aquellos comentarios de gente que lo había "entendido bien".

El vacile de Veintiuno a Alejandro Sanz

Pero Love Of Lesbian no son los únicos artistas que admiran Veintiuno que se han fijado en su música. Cuando publicaron Escalofríos, Alejandro Sanz los empezó a seguir y compartió el vídeo: "Yo le escribí y el dije en broma 'te has equivocado', pero me dijo "No, no me he equivocado, me gusta mucho la canción'. Intercambiamos estos DM y ahí quedó la cosa".