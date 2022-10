Villano Antillano explica en 'Cuerpos especiales' por qué su disco se llamará 'La Sustancia X': "Las Supernenas son trans"

Hoy hemos hecho madrugar a Villano Antillano, que ha venido a Cuerpos especiales para hablar del éxito que ha supuesto su colaboración con Bizarrap, que ha sido uno de los éxitos del año en España.

La artista puertorriqueña asegura que se encuentra feliz de que su música suene en todo el planeta, incluso en las bodas: "Me parece espectacular, quedan muy bendecidos". Sobre la letra, asegura que la ha compuesto ella por completo.

"Empecé a componer en serio a los 18, 17 años. Fue un proceso escalonado, empecé escuchando poesía y luego le fui metiendo un coro, y luego me empecé a molestar con la vida y tenía mucha rabia y terminé metiéndole fuego y haciéndome rapera", explica.

Villano nos cuenta que conoció a Bizarrap en una fiesta, se lo pasaron muy bien juntos pero ella no le propuso ninguna colaboración: "Me encanta su trabajo pero soy muy orgullosa".

Meses más tarde, fue el productor argentino el que le propuso de colaborar juntos: "Fue un proceso muy colaborativo. Estuve muy metida en la producción, le podía decir lo que me gustaba y lo que no pero tuve que confiar mucho en su decisión. Yo pensaba que íbamos a hacer algo más drill, más de rapera, y terminamos haciendo algo super dance y me encantó".

'Sustancia X', el nuevo disco de Villana Antillana

Pero más allá de este temazo, La Villana está preparando su primer álbum que se llamará La sustancia X. Una referencia clara a la serie de animación Las Supernenas: "Ellas iban a ser chicas normales pero le añadieron la sustancia x y se convirtieron en chicas superpoderosas. Y un día viendo la serie bajo sustancias que ahora no voy a comentar pensé 'Las supernenas son trans', tiene todo el sentido del mundo".

Sobre este disco, la artista explica que plasma toda su transición como mujer transexual, y que entiende la 'sustancia x' como ese poder que le llevó a dar el paso: "Estaba comenzando mi transición, un periodo de mi vida bien tumultuoso y está todo en el disco. Es el disco del soundtrack de mi transición".