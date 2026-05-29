¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 1 al 5 de junio

Cuerpos especiales despidió mayo a lo grande. Los 10.000 euros que había en el bote de Pilla la cita y gana la guita se fueron directos a Don Benito (Badajoz). ¡Menuda forma de arrancar el fin de semana!

Junio tampoco empieza nada mal. Eva Soriano, Nacho Garcíay Lalachus despliegan la alfombra roja del estudio para recibir a grandes artistas que charlarán de sus nuevos proyectos y coincidirán también con los colaboradores habituales del programa.

Además, en Pueblos especiales siguen buscando las localidades más molonas de España y Roberto Rahona seguirá sacando personajes de su archivo de imitaciones para despistar a los concursantes de Pilla la cita y gana la guita.

¡Entérate de todo lo que viene!

Lunes, 1 de junio - Silvana Estrada

La semana empieza con la visita de la cantautora mexicana Silvana Estrada, inmersa en su gira europea y emocionada ante la perspectiva de que en diciembre cumplirá el sueño de actuar en el Auditorio Nacional de CDMX.

También se pasarán por el programa Jorge Yorya, con lo último de internet, y Arturo Paniagua, para ponernos al día de la actualidad musical.

Martes, 2 de junio - Rayden

A punto de lanzar su nueva novela —El ciego que describía el mundo—, Rayden se pasa el martes a charlar de su proyecto literario y también del musical, la banda Chiquita Movida, que arranca su primera gira el 26 de junio.

Jorge Yorya vuelve dispuesto a contarnos todo lo que se cuece en las redes y Espido Freire, para analizar algún nuevo fenómeno de la cultura pop.

Miércoles, 3 de junio - Trueno

El argentino Trueno visita el miércoles a Eva Soriano y Nacho García para hablar de la gira que arranca el 20 de junio en Londres.

Jorge Yorya trae una nueva entrega de Acaba de pasar y Carmen Romero se imagina las reuniones de las que surgieron algunos de los inventos y fenómenos actuales.

Jueves, 4 de junio - Paco Roca

El jueves hablamos de comics con Paco Roca, recién llegado a las librerías con El Viaje.

También vienen Jorge Yorya y Santos Solano, el psicólogo de cabecera del programa.

Viernes, 5 de junio - Guille Toledano

Guille Toledano despide la semana pocos días después de lanzar Mil mariposas y tras arrasar en el Movistar Arena de Madrid cantando con Pablo Alborán.

Además, vienen al estudio Bertus con sus estrellitas morentes y Juan Sanguino, experto en cultura pop.

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00.