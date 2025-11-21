¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 24 al 28 de noviembre

A punto de cerrar el mes de noviembre, en Cuerpos especiales hemos enchufado fuerte los altavoces bien fuerte para disfrutar de una semana llena de música.

El lunes vienen a vernos nuestras amigas de Marlena y el viernes lo hace Beret con el disco Lo bello y lo roto recién lanzado. También nos visita Luz Casal y Shinova y nos echamos unas risas con el cómico Galder Varas. Descubre todo lo que se viene y no te olvides de enchufar la radio de lunes a viernes de 7:00 a 11:00 horas

Lunes 24 de noviembre - Marlena

Marlena llega con La Victoria recién salida del horno. Ana y Carol publicaron su nuevo EP el viernes 14 de noviembre y hablarán con Eva Soriano y Nacho García de su lanzamiento. También habrá tiempo para comentar su próximo gira, hablar de experiencia en las Fiestas de La Mercè y tratar de que nos cuentan qué están preparando para su primer concierto en el Sant Jordi Club de Barcelona, anunciado para el 20 de marzo de 2026.

El lunes también viene al estudio Jorge Yorya para comentarnos lo más viral en redes y Arturo Paniagua para llevarnos al pasado recordando éxitos de los 90 y 2000.

Martes 25 de noviembre - Galder Varas

Las risas llegan el martes de la mano del cómico Galder Varas, que estará los días 28, 29 y 30 de noviembre en el Teatro Marquina de Madrid y que ya tiene fechas cerradas para 2026.

Además, Jorge Yorya vuelve al estudio y también Espido Freire, con la misión de analizar Tu cuerpo en braille de Nil Moliner.

Miércoles 26 de noviembre - Shinova

Ya no queda nada para el gran día de Shinova en el Movistar Arena de Madrid y las entradas están a punto de agotarse —corre si no las tienes aún—. Pensando ya en el concierto del 27 de noviembre, la banda de Berrtiz viene al estudio para hablar de lo que están preparando y de su nuevo disco El Presente... y todos los días que vendrán.

El miércoles también habrá visita del infatigable Jorge Yorya.

Jueves 27 de noviembre - Luz Casal

Redoble de tambores porque el jueves viene una grande de la música española: Luz Casal. La cantante viene a presentar Me voy a permitir, su nuevo disco que sale al día siguiente.

Habrá también sección de Jorge Yorya y consulta con Santos Solano, nuestro psicólogo de cabecera.

Viernes 28 de noviembre - Beret

La semana la despedimos con Beret, que acaba de lanzar su nuevo disco y que en enero lo podremos escuchar en directo. El 17 de enero arranca su gira de teatros que cierra en marzo en Madrid.

El viernes es también el día en que Bertus nos hace sus reviews y Juan Sanguino comparte sus extensos conocimientos sobre cultura pop.

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00.