¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 6 al 10 de octubre

Ya metidos de lleno en el mes de octubre, Cuerpos especiales regresa una semana más con una serie de invitados para recibir a actores y artistas.

Si algo está garantizado son las risas con Jorge Yorya, Ana Morgade y Bertus. Las lecciones musicales tendrán su espacio con Arturo Pinagua y la cultura pop con Juan Sanguino. Tampoco un buen análisis musical con Espido Freire, quien analizará la letra de Mi Nombre de Leire Martínez. También estará esta semana el psicólogo Santos Solano.

Eso sí, Eva Soriano, Nacho García y Lalachus continúan repartiendo premios conPilla la cita y gana la quita. Un concurso del que la semana pasada un oyente se llevó 5.000 euros

Lunes 6 de octubre - Rubén Pozo

Arrancamos la semana con un invitado que traerá el rock a los micrófonos de Cuerpos especiales: Rubén Pozo. El que fue la otra mitad de Pereza estrena dentro de muy poquito 50town, su sexto disco en solitario. Un trabajo que llevará por los escenarios de toda España con su gira más inminente que comenzará el próximo 18 de octubre en Gijón, con la recorrerá 27 destinos más.

Además, no faltarán unas buenas risas de la mano de Jorge Yorya, alias El Profeta del Algoritmo, y su sección con lo más viral en redes y unas lecciones de conocimiento musical de la mano de Arturo Paniagua.

Martes 7 de octubre - Arón Piper

Tal vez muchos os suene de la serie Élite. Más allá de su faceta como actor, Arón Piper nos ha demostrado más de su destreza musical con su último disco homónimo. Como muestra de su universo musical, el actor nacido en Berlín ha estrenado recientemente el videoclip de Lunes, uno de los temas más melancólicos del disco.

La semana continuará con la sección de Jorge Yorya y Espido Freire quien analizará Mi nombre el primer single en solitario de Leire Martínez.

Miércoles 8 de octubre - Viva Suecia

Viva Suecia está contando los días para su trabajo más inminente: Hecho en tiempos de paz. Un proyecto con el que subrayan que la paz se encuentra "cuando haces aquello que te apasiona". Un disco que estamos deseando escuchar el próximo 10 de octubre. De este álbum ya hemos podido escuchar temas Querer o Sangre.

Además, tendremos como colaboradores a Jorge Yorya y a Ana Morgade. ¿Qué nos tendrán preparados?

Jueves 9 de octubre - El Canijo de Jerez y los Estanques

Llegamos al ecuador de la semana con El Canijo de Jerez y los Estanques quienes actuarán este 9 de octubre con motivo de la fiestas de la Hispanidad de 2025. Un show del cual la entrada es gratuita y tendrá lugar en la Plaza Mayor de Madrid.

El pasado 18 de septiembre estrenaron su disco Lágrimas de plomo fundido, siguen inmersos su gira Estamos Listos Para Golpearseguirán recorriendo distintos puntos de España como Sevilla, Cáceres, Barcelona, A Coruña, Bilbao, Todelo, Málaga, Cádiz, Oviedo, Santander y Murcia.

En el programa también contaremos de nuevo con Jorge Yorya y nuestro psicólogo de cabecera Santos Solano.

Viernes 10 de octubre - Daniel Guzmán

Daniel Guzmán será el invitado que ponga la guinda a una semana de lo más divertida. El reconocido actor está a las puertas del estreno de La Deuda, una película dirigida y guinizada por él mismo que narra la historia de Lucas y Antonia, una pareja que a pesar de las dificultades económicas, viven con sentido del humor. Sin embargo, una decisión errónea cambiará sus vidas.

Por su parte, el ingenio de Bertus y las lecciones de cultura pop de Juan Sanguino pondrán el broche de oro a otra semana en Cuerpos especiales.