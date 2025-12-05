¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 9 al 12 de diciembre

Cuerpos especiales inicia una semana diferente. El lunes 8 nos unimos a la fiesta con un programa de Mejores momentos y el martes 9 arrancamos con el anuncio del segundo ganador del concurso Pueblos especiales. ¿Qué localidad se llevará esta vez el premio?

El martes se abre también una nueva semana de enfrentamientos, esta vez con solo cuatro localidades, y recibimos unos invitados de película. Miki Esparbé y María Rodríguez Soto visitan a Eva Soriano y Nacho García para presentar su nueva película.

Esta semana además hablaremos de tele con la ganadora de Drag Race España, que cierra su quinta temporada el domingo 7, y una de las asesoras de La Voz, que celebra su gran final el viernes 12 de diciembre.

También se vienen al estudio nuestros colaboradores habituales Jorge Yoya, Ana Morgade, Santos Solano, Bertus y Juan Sanguino. ¡Apunta quién viene cada día y no te pierdas detalle!

Martes, 9 de diciembre - Miki Esparbé y María Rodríguez Soto

Cuerpos especiales empieza esta semana corta con cine. Los actores Miki Esparbé y María Rodríguez Soto visitan el programa para presentar FRONTERA, un thriller histórico que se estrena el viernes 12 de diciembre.

El martes también nos visita nuestro fiel Jorge Yorya para comentar lo más viral en redes. ¿Qué se sacará esta vez de la chistera?

Miércoles, 10 de diciembre - Ganadora Drag Race España

Todavía no podemos dar el nombre de la invitada del miércoles, se sabrá el domingo cuando termine la quinta temporada de Drag Race España. Su ganadora será quien visite a Eva Soriano y Nacho García.

Además, habrá visita de Jorge Yorya con sus cosas de internet y Ana Morgade, con su morralla y sus habituales ganas de pasárselo bien.

Jueves, 11 de diciembre

El jueves se viene Santos Solano a hablar de salud mental y tendremos también a Jorge Yorya en el estudio. ¿Qué habrá encontrado esta vez buceando por la red?

Viernes, 12 de diciembre - Chiara Oliver

A punto de terminar la nueva temporada de La Voz, Chiara Oliver, asesora del equipo de Pablo López, viene a hablar con Nacho García y Lalachus de su experiencia y contar que nos podemos esperar en la gran final.

Además, se pasan por el estudio nuestros chicos de los viernes: Bertuscon sus reviews y Juan Sanguino con su sabiduría pop.

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 08:00 a 10:00.