Antonio Orozco nos presenta su nuevo tema 'Hoy': "Se nos olvida vivir el momento y justo ahora es donde radica la esperanza"

"¿Estáis preparados? 😎 por primera vez os voy a adelantar la letra de una de mis canciones y os propongo un reto...cantadla como os de la gana!! ninguna canción tiene sentido sin la persona que la recibe y me muero de ganas por descubrir como os la imagináis", este era el reto que Antonio Orozco lanzaba hace unos días a través de sus redes para anunciar el lanzamiento de 'Hoy', su nuevo single.

Y ahora es el momento de poder escuchar la melodía de esta letra que nos adelantaba. Una melodía fresca que acompaña una letra optimista que habla de un nuevo comienzo, de "hoy vamos a ganar", un mensaje de lo más necesario dada la situación que estamos viviendo en estos momentos.

Sobre esto nos habla el propio artista en Levántate y Cárdenas: "Solamente hay dos formas de tomarse este confinamiento: Esperar a que llegue el momento que cambien las cosas y la otra, que es la definitiva, hacer cosas para que cambie el momento. Una canción en estos momentos es una grandísima oportunidad para entretener a la gente y tengan otras cosas en las que pensar".

Y continuando con el significativo momento en el que llega 'Hoy', Antonio Orozco nos la presenta con un potente mensaje: "Hay una certeza en el ser humano: nos pasamos la mitad de la vida pensando en el pasado y la otra mitad pensando en el futuro. Y mientras tanto se nos olvida lo más importante, que es vivir el momento. y justo ahora es cuando radica la esperanza. Así que para todos vosotros esta canción que se llama 'Hoy', que para mi es el 'volver a empezar'"

"Escucha, ¡tú no sabes lo que acaba de pasar!", le dice Antonio Orozco a Javier Cárdenas muy emocionado tras escuchar el tema: "¡Es la primera vez que suena esta canción en la radio! No sabéis la ilusión que hace cuandoi por primera vez suena una canción en la radio, significa muchas cosas. ¡Muchas gracias!"

Javier Cárdenas recupera una reflexión de Orozco:

"Para romper con el pasado hay que ser consciente de que algo queda atrás. Perdonarse a uno mismo, olvidar la culpa, reiniciar el sistema... A todos los que me engañaron y me putearon en el pasado, hoy les doy las gracias. Sin saberlo, me hicieron más fuerte, más hábil, más inteligente. A veces hay que romper con todo para empezar de nuevo".

"Si, los últimos 4 años han sido muy complicados", explica en referencia a su texto, "vivir lo que nos ha tocado vivir ha sido difícil, pero a veces hay que romper con todo e intentar volver a empezar"

"Hay que darle tiempo a las cosas y a veces no son como las vemos. Y sobre todo tener la fe de que el tiempo lo cura todo. Las cosas van tomando el lugar en tu mente y en tu espacio y nos acostumbramos a vivir las cosas como toca vivirlas", añade.

REPITE COMO COACH EN 'LA VOZ 2020'

'La Voz' ya está preparando su próxima edición y en noviembre del año pasado ya pudimos conocer a los cuatro artistas que formarían el equipo de coaches de la siguiente edición. Antonio Orozco volverá a sentarse en el sillón rojo junto a sus compañeros Pablo López, Alejandro Sanz y Laura Pausini.

LETRA DE 'HOY', DE ANTONIO OROZCO

Años enteros sumando y bailando

Entrenando a los sueños, los sueños de hoy

Con las eternas esperas

Y el llanto de una acorde menor

Desdibujando con doces de pecho

Y rangos estrechos tan anchos que hoy

Soy traficante y te vendo la fuga

Y el destino el mayor

Rocambolesco perfume de olvido

Y trenzas deshechas que dicen adiós

Tan rompe trechos, tan vivo y tan mío

Que no hay más camino que tu corazón

Manda el tiempo que ahora es nuestro

Hoy me rompo este pecho que tanto guardó

Soy el filo de un verso que nunca se hiló

Resta tercos, suma intentos y abre el corazón

Manda el tiempo que ahora es nuestro

Paisaje imperfecto, un plan de momentos

Ya no soy testigo, tampoco soy preso

Soy parte del resto de amores y gestos

Soy rumbo de aguja tatuada hasta el verso

Enamorado de todos los días

Enamorado de volver a empezar

Soy la ironía de arcas vacías

Y cuanto más lejos más miro hacia atrás

Manda el tiempo que ahora es nuestro

Hoy quemaremos lo poco que queda de voz

Hoy escribiremos auténticos planes de amor

Resta tercos, suma intentos y abre el corazón

Manda el tiempo que ahora es nuestro

Hoy me rompo este pecho que tanto guardó

Soy el filo de un verso que nunca se hiló

Resta tercos, suma intentos y abre el corazón

Manda el tiempo que ahora es nuestro