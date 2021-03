El polémico mensaje de Juan Camus para despedirse de Álex Casademunt

Juan Camus ha compartido una serie de mensajes en Twitter para despedirse de su compañero Álex Casademunt que están dando mucho que hablar. Recordando que la relación entre ambos no era buena, Camus ha explicado por qué no ha ido al funeral y le ha "perdonado públicamente".

La muerte de Álex Casademunt la semana pasada ha dejado un gran vacío en la familia que se formó en la primera edición de Operación Triunfo. La gran mayoría de los ex compañeros del artista viajaron hasta Mataró (Barcelona) para darle el último adiós a su amigo.

También quisieron despedirse en redes sociales con emotivos mensajes, como los de David Bisbal, Chenoa o David Bustamante. Incluso Naím Thomas, explicó por qué no acudió al entierro.

Ahora Alejandra Castelló nos explica en Levántate y Cárdenas los peculiares mensajes de Juan Camus, el exconcursante más polémico de esa edición, para despedirse de Casademunt.

Si cuando se enteró del fallecimiento de Álex escribió un correcto tuit lamentando lo ocurrido, sus nuevas declaraciones están dando mucho más que hablar.

"Hace una hora que me acabo de levantar y estoy en shock. Mi más sentido pésame a su familia. Especialmente a su hija Bruna. Espero que desde el cielo cuides de nosotros y veas lo mucho que te he querido SIEMPRE a pesar de la distancia. Siempre estarás en mi corazón. DEP🙏❤️", escribió el pasado 3 de marzo.

Además, explicaba porqué no iba a viajar a España para despedirse de él: "Sigo en shock y no puedo dormir. Deciros que no me gustan ni las cámaras ni los tanatorios y prefiero recordar a Alex como la última vez que le vi lleno de fuerza y sonriendo. Además, en mi caso, en el Reino Unido estamos en estricto confinamiento hasta el 14 de Abril".

Pero parece que Juan Camus ha seguido dándole vueltas a la cabeza al tema y ha querido añadir algo más: "Por respeto a quien no está ya entre nosotros y por respeto a la memoria de Alex para que se vaya en paz y tranquilo en lo que a mí respecta, deciros que he borrado mis tweets y yo le perdono públicamente. Esto os lo digo con lágrimas y por la suerte que tuve en conocerle DEP"

Los tuits a los que se refiere Camus no son otros al rifirrafe que tuvo con Álex en el pasado, por unas declaraciones que hizo el artista catalán en el que otorgaba la autoría de 'Mi Música Es Tu Voz' a Naím Thomas, sin valorar la aportación de Camus al tema. "Me parece muy triste que después de tantos años vengas ahora a insultarme públicamente sin venir a cuento", le escribía Juan a Álex en Twitter.

