La razón por la que Naím Thomas no ha ido al funeral de Álex Casademunt: "Nadie tiene derecho a juzgarlo"

Naím Thomas, exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo, ha sido uno de los grandes ausentes en el funeral de Álex Casademunt. El artista, que ha recibido numerosas críticas por ello, se ha visto obligado a explicar sus motivos de su ausencia, y lo ha hecho a través de un comunicado en redes sociales.

Álex Casademunt fallecía durante la madrugada del 2 de marzo en un accidente de tráfico en Mataró (Barcelona). Han sido muchos los compañeros y amigos del cantante que se han acercado hasta Argentona para dar el último adiós al artista y apoyar a la familia.

Sin embargo Naím Thomas, que compartió el tiempo en la Academia de OT con Casademunt, no estuvo entre los presentes. Sus motivos, según se ha visto obligado a explicar en las redes sociales, tendrían que ver con cuestiones laborales que le han impedido trasladarse a Barcelona.

Thomas hacía alusión además a las críticas injustificadas que ha recibido por parte de personas del entorno de Operación Triunfo y de algunos fans del cantante por su ausencia.

"Necesito sacarlo fuera. Nadie sabe lo de nadie. Nadie conoce cuán hondo te llegan las cosas, cuánto te afectan dichas cosas contigo, únicamente quien vive cada día contigo", comenzaba diciendo.

Naím Thomas: "Nadie tiene derecho a juzgarlo"

"Soy la típica persona que, cuando el barco se hunde, yo lo salvo, y una vez salvado, se queda en estado catatónico durante dos semanas sin decir una palabra, pero eso no quita cuánto te afectan las cosas. Nadie tiene derecho a juzgarlo", escribía Naím en su publicación en redes sociales.

"No he podido ir a Barcelona, entre otros motivos, porque tengo trabajo todos estos días y no puedo hacer un paréntesis. Me hubiera gustado dar todo mi apoyo a su familia, con la que hablé e hice hincapié en este tema y arropar a mis compañeros que han podido estar allí.", proseguía.

"Os pido disculpas. No pretendo tener ningún protagonismo en estos momentos. Es el desahogo de esa persona que casi nunca se desahoga. Besos a todos y a todas", finalizaba.

Chenoa y Natalia también han sido las otras grandes ausentes. Por motivos laborales, tampoco han podido asistir al funeral, pero ellas sí que han estado presentes en el tanatorio acompañando a la familia y allegados y demostrando su apoyo.

En el entierro de Álex Casademunt sí hemos podido ver a compañeros como David Bustamante, David Bisbal, Rosa López y Manu Tenorio que, entre lágrimas, se han despedido de su amigo que perdía la vida con tan solo 39 años.

