Estas son las tres canciones más escuchadas en la cuarentena en España

Si hace unas semanas Uri Sabat nos traía los temas más sonados en los balcones tras el aplauso sanitario de las 8 de la tarde, ahora Xavi Martínez nos trae las tres canciones que más se escuchan en España.

Y en este ranking no están ni la nueva versión de 'Resistiré', ni el 'Sobreviviré' de Mónica Naranjo, ni el hit 'Quédate en tu casa' interpretado por numerosos artistas. A pesar de que estas canciones son las escogidas por muchas personas para animar a sus vecinos desde los balcones, en el interior de las casas españolas, el reggaeton es el género que más suena.

Con 10,5 millones de reproducciones, esta canción incluida en el álbum Colores del artista colombiano es una de las favoritas por los españoles para animar el confinamiento.

2- Bad Bunny x Jowell & Randy x Ñengo Flow - Safaera

El pasado 29 de de febrero Bad Bunny lanzaba por sorpresa YHLQMDLG, su nuevo álbum compuesto por 20 canciones de las que ya ha estrenado un buen numero de videoclips.

Sin duda 'Safaera' es uno de los temas que más destacan de este trabajo, en el que el artista puertorriqueño cuenta con la colaboración de Jowell, Randy y Ñego Flow.

En nuestro país, es la segunda canción más escuchada en las semanas que llevamos de confinamiento, con 10,8 millones de reproducciones.

1- Karol G y Nicki Minaj - Tusa

El número 1 no podía ser para otra canción que no fuese Tusa. El éxito mundial de Karol G y Nicki Minaj no es solo una de las canciones más escuchadas en los balcones españoles si no también en el interior de nuestras casas con más de 11,3 millones de reproducciones.