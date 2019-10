Detenidos por forzar a sus empleados a trabajar 14 horas al día por 40 euros en Mallorca

La policía ha detenido a tres personas por las condiciones en "régimen de casi exclavitud" con las que trataban a algunos de sus empleados. La investigación se abrió a partir de una una denuncia contra el administrador, un trabajador y la encargada de gestionar un conocido restaurante en la localidad de Escorca (Mallorca),

Seis personas, la mayoría sin contrato laboral, eran forzados a trabajar en largas jornadas de entre 12 y 14 horas por una retribución de tan sólo 40 euros al día. Además, no podían disfrutar de derechos laborales como vacaciones, finiquito cuando eran despedidos o disponer de baja por accidente laboral.

Por otro lado, los que sí tenían contrato laboral eran obligados a firmar la nómina a pesar de no cobrar lo que se indicaba en ella bajo amenazadas de ser despedidos "si no firmaban inmediatamente". Las mismas amenazadas que recibían cuando sufrían un accidente laboral y les obligaban a decir que no había sido en el trabajo.