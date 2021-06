"Compuse una canción en la ducha": Nerea presenta 'Doble o Nada' en Malas Influencias

A Nerea Rodríguez la conocimos gracias a su participación en Operación Triunfo pero lo cierto es que desde que salió de la academia no ha dejado de trabajar. Participó en Tu Cara Me Suena, forma parte del elenco del musical La Llamada y ahora acaba de estrenar Doble o Nada, su primer Ep.

"Estoy muy contenta con mi nuevo proyecto, Doble o Nada, que es un Ep de 5 temas en el que he tenido la suerte de contar con grandes artistas como David Otero, Andrés Suárez y algunos de los chicos de DVICIO. Las canciones las he compuesto con ellos aunque en el Ep las canto solo yo", señala la artista, que ha conectado con Malas Influencias después de un intenso día de promoción. "Me desperté en Barcelona a las seis de la mañana, cogí un ave e hice promo todo el día", asegura.

Nerea Rodríguez tiene un gran talento para la música y la inspiración puede llegarle en cualquier momento. "Compuse una canción en la ducha", confesaba la cantante.

Como Coco Pretel y Fina Grosso han estado recibiendo un montón de dulces argentinos en la redacción, tocó también hablar de gastronomía y los asados son el menú tradicional de cualquier comida familiar argentina. "Yo de momento sigo tomando carne, no sé si en algún momento lo dejaré de hacer, pero estoy en contra de la explotación animal, evidentemente", cuenta la cantante.

Aunque le esperan unas semanas intensas de trabajo con el estreno del Ep y su papel en el musical de Los Javis La Llamada, Nerea tiene claro que este verano sacará tiempo para oxigenarse y descansar. "Tengo trabajo pero también me voy a dedicar una semanita para mi, intentar desconectar mínimamente del movil, del trabajo en general, y estar en la playa, descansar y ponerme morena, que me apetece", asegura.

La conexión ha terminado de la manera más surrealista, con Coco Pretel y Fina Grosso cumpliendo los antojos de la artista, que contó durante la charla que le apetecía mucho comer helado. Sin pensarlo, Coco y Fina se fueron a un 24 horas a por un par de tarrinas y allí se presentaron... ¡En casa de la cantante!

