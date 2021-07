¿Fake o realidad? Esto es lo que se sabe de la colaboración de Adele y Taylor Swift

Los fans llevan mucho tiempo esperando algo así: Adele y Taylor Swift, juntas en una canción. Y de repente una supuesta filtración de la Sociedad de Autores y Compositores Escénicos Europeos (SESAC por sus siglas en inglés) arrojaba un resultado magnífico. Un tema, Broken Hearts, registrado a nombre de Adele Laurie Blue Adkins y Taylor Alison Swift. Así lo anunciaba de hecho la cuenta argentina de fans de la estadounidense en Twitter.

Inmediatamente, las redes sociales fueron un hervidero. Una colaboración entre las dos megaestrellas podría ser la bomba, porque además el tema pasaría a formar parte de la regrabación del disco Red de Taylor Swift que verá la luz en otoño de este año. Y sería el regreso de Adele a la música tras una desaparición que para algunos ya es demasiado larga.

Hasta la prestigiosa revista New Musical Express se hizo eco de la noticia, dando por hecho que se venía este trabajo conjunto. Sin embargo, la publicación E! News rompió la ilusión y nos echó encima un jarro de agua fría: la colaboración no se llevará a cabo, al menos no de momento, según fuentes cercanas a Swift.

Así que tanto a los fans de Taylor Swift como a los de Adele solo podemos decirle... que lo sentimos, pero que no era cierto: Broken Hearts, salvo otro inesperado giro de guion, no será la canción con la que estas dos grande artistas compartan escenario. Nos toca esperar un poco más.