Halsey publica la portada de su nuevo disco y no va a dejar indiferente a nadie

La cantante ha mostrado en Twitter la portada de su próximo álbum, el If I can't have love, I want power : un homenaje a cuerpos postparto y mujeres embarazadas.

Halsey no deja indiferente a nadie. La cantante norteamericana está a punto de sacar al mercado su cuarto álbum, titulado If I can't have love I want power, y ha publicado en las redes la carátula: aparece ella, vestida de reina en un trono dorado (que recuerda de lejos al Trono de Hierro), con un bebé en brazos y con un pecho al aire.

La propia artista ha querido explicar en esta publicación de Instagram -que por cierto, está logrando burlar la censura de la red social a los pezones femeninos- que con el concepto del disco quiere reflejar todo lo bueno y lo malo de los embarazos, desde el proceso hasta los cambios en el cuerpo que ocurren después. También comenta que la imagen de la portada celebra los cuerpos embarazados y del posparto como algo hermoso; y como una imagen de la pelea por erradicar el estigma alrededor de los cuerpos y el amamantar en público.

La fotografía de la carátula está inspirada en el cuadro La virgen con el niño de Jean Fouquet que muestra en una posición parecida a Agnès Sorel, una amante del rey Carlos VII de Francia con la que tuvo tres hijos.

El nuevo disco de Halsey ha sido producido por dos integrantes de la banda de rock industrial Nine Inch Nails, Trent Reznor y Atticus Ross. Son además ganadores de dos Oscars por las bandas sonoras de The Social Network y Soul y un Grammy por la de Millennium: los hombres que no amaban a las mujeres.