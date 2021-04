¿Cuál ha sido la nota de voz más larga que has recibido?

Se terminaron esos audios que parecían no tener fin. Las notas de voz de 5, 10 o 15 minutos serán historia o no. La cuestión es que esta nueva función que tendrá WhatsApp permitirá acelerar los audios. Al menos la espera no será interminable. La nueva herramienta de la popular aplicación permitirá acelerar o ralentizar los audios y así regular la velocidad de reproducción a gusto del consumidor. ¿Te apetece escuchar a alguien a "cámara lenta" o a toda velocidad? Pues eso es lo que traerá la nueva actualización de WhatsApp. ¿Funcionará realmente esta opción o provocará que no se entienda demasiado el audio y se pierda información por el camino? Tiempo al tiempo.

Juanma Romero charla con Cele Díaz sobre WhatsApp en el día en el que Juanma le pregunta a los oyentes de Me Pones Más: ¿cuál ha sido el audio más largo que habéis recibido?

Así puedes saber dónde está un contacto en Whatsapp mientras habla contigo // Pixabay

Las novedades de Telegram

Telegram también se renueva y propone los pagos 2.0, una experiencia que promete mejorar mucho el servicio, especialmente, si se quieren incluir a terceros. Por otra parte, Telegram ya piensa en ofrecer los chats de voz programados y así seguir la inercia de los directos que tan bien funcionan en redes sociales como YouTube o Twitch. Notificaciones, horarios programados, todo muy similar a como puede ser ver un directo en YouTube. ¿Funcionará igual en versión audio?