¿Te gustaría vivir dentro de 'Juego de Tronos'?

Los responsables de House of the Dragon, la precuela de Juego de Tronos, buscan un conserje para cuidar el castillo de St. Michael's Mount, una de las localizaciones más especiales de la nueva, y esperadísima, serie de HBO.

HBO cambió las reglas del juego cuando decidió adaptar Canción de hielo y fuego, de George R.R. Martin convirtiendo a Juego de Tronos en un éxito sin parangón. Como ocurriera en su día con El señor de los anillos, Juego de Tronos contó con un altísimo presupuesto, actores y directores consagrados y, sobre todo, con unas localizaciones que se han quedado marcadas en las retinas de todos los espectadores. Pero el idilio amoroso entre HBO y Juego de Tronos no se ha terminado, ni de lejos, y así lo demuestra el próximo spin off de la serie, House of the Dragons.

¿Dónde está el castillo de House of the Dragons?

Una, de las tantas, localizaciones es este imponente castillo medieval, situado al sur de Reino Unido. Lo más curioso de la edificación es que está encima de una isla, uno de los puntos turísticos más importantes de Cornwall. La familia St.Aubyn lleva viviendo allí más de 600 años y St. Michael's Mount es uno de sus baluartes históricos. Una de las particularidades de este castillo se esconde en su acceso, ya que solo se puede entrar por tierra cuando baja la marea. Marta Lozano nos cuenta algunos de los detalles más curiosos que se requieren para acceder al puesto: "hay que vivir cerca del castillo y dormir, como mínimo, cinco noches en él"

Detrás de House of the Dragons

Amanda Segel, la productora detrás de Person of Interest, entre otras, se coloca al mando del guion de la serie para conducir la fascinante historia de la Reina Nymeria y los supervivientes de los Rhoynars, en un viaje a Dorne, a bordo de 10.000 barcos.

Emilia Clarke como Daenerys Targaryen en 'Juego de Tronos' // HBO

¿Os acordáis de Nymeria?

¡Pues claro que sí! Nymeria era el nombre con el que Arya Stark había bautizado a su lobo huargo en la primera temporada. No obstante, en esta ocasión hay que viajar 1000 años al pasado, muchísimo tiempo antes de los conflictos que vimos en Juego de Tronos con los Stark y compañía. La nueva serie de HBO quiere romper con lo conocido y ofrecer una nueva mirada a Poniente, junto a la Reina Nymeria.

El éxito de Juego de Tronos

Hace ya dos años que terminó la última temporada de la serie, el mayor triunfo de HBO, y uno de los fenómenos televisivos más populares de los últimos años, sin lugar a dudas. El show ayudó, además, a que la obra del escritor George R.R. Martin fuera todavía más conocida, dándole un alcance, impensable hace años. ¿Pero qué hizo que Juego de Tronos triunfe de ese modo? Además de contar con cifras de producción altísimas, lo que hizo que Juego de Tronos haya disfrutado de semejante alcance se debió, especialmente, a la combinación perfecta entre realismo y fantasía.

La serie, creada por David Benioff y D. B. Weiss, supo encontrar su propio tono, único en el ya distante 2006. Juego de Tronos era salvaje, violento y adulto, pero sin que por ello tuviera que renunciar a la fantasía y a la épica. A esto hay que sumarle que cualquier personaje de la serie, sea del bando de los buenos o de los malos, podía morir. Con ello, Benioff y Weiss consiguieron ofrecer un factor sorpresa, que resultó tan refrescante como adictivo a los espectadores de medio mundo.