'House of the Dragon', primer spin-off de 'Juego de Tronos' tras no convencer el piloto grabado con Naomi Watts

El anuncio se supo poco después de que HBO cancelara sus planes para rodar una precuela de Juego de Tronos , con Naomi Watts como protagonista, y que no convenció a los responsables de la cadena tras rodar el episodio piloto. House of the Dragon 🐲 se centrará en la historia de una de las casas más importantes de JdT.

House of the Dragon será la primera serie derivada de Juego de Tronos y se centrará en la historia de la Casa Targaryen. Un anuncio que llegó poco después de anunciarse la cancelación de la precuela prevista con la actriz Naomi Watts, cuyo piloto, ese primer capítulo sobre la hipotética serie que se rueda para hacerse una idea de cómo sería, no convenció a los responsables de la cadena. En el caso de House of the Dragon, HBO ha dado luz verde al proyecto, pasando de la fase piloto.

Se trata d e una precuela de Juego de Tronos (Game of Thrones), la exitosa serie acaparó récords de audiencia mundiales durante su ocho espectaculares y exitosas temporadas. Esta nueva producción ha sido creada por George R.R. Martin, el autor de las novelas de fantasía épica en las que se basa Juego de Tronos, y por Ryan Condal, cuyo currículum incluye la serie Colony. Por otro lado, la dirección estará a cargo de Miguel Sapochnik, que ya estuvo al frente en algunos de los episodios más célebres de la serie, mientras que Condal se encargará de los guiones.

Esta nueva serie, de cuya existencia se supo a mediados del pasado septiembre, está inspirada en el libro Fire & Blood (2018), cuya narración se sitúa unos 300 años antes de los hechos narrados en la serie de Juego de Tronos y que se adentra en la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo.

Mientras House of the Dragon continúa su desarrollo, la precuela que iba a protagonizar Watts quedó definitivamente aparcada. Esta otra precuela, creada por Jane Goldman (guionista de cintas como Stardust o Kingsman: The Secret Service) junto con George R.R. Martin, estaba ambientada miles de años antes de las historias que aparecían en Juego de Tronos.

Junto a Watts también figuraban en el elenco actores como Miranda Richardson, Marquis Rodriguez, Naomi Ackie, Denise Gough, Josh Whitehouse, Ivanno Jeremiah o Jamie Campbell Bower.

Recordemos que Juego de Tronos ganó 12 estatuillas en la edición de 2019 de los Emmy, con las que amplió hasta las 59 su récord absoluto de la serie más laureada en la historia de los galardones más importantes de la televisión. Así que el listón para una posible precuela, está "un poquitín" alto, pero nada, ¿eh? Ahora toca esperar para ver que nos depara House of the Dragon 🐲