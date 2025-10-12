EN 'ME PONES' CON IVÁN INFANTE
Borja plantea la solución definitiva para que Navidad no empiece antes de diciembre
Parece que, cada año, la Navidad empieza antes. En octubre ya vemos turrones y decoraciones en las calles, pero Borja ha encontrado la solución perfecta para que Mariah Carey siga congelada hasta diciembre. "Lo que haría sería crear una nueva fiesta a final de noviembre para que tampoco se pudiera decorar de Navidad durante ese mes", le sugiere a Iván Infante en Me Pones. ¡Escucha su conversación completa!