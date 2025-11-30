UNA OYENTE DE 'ME PONES'
Una mujer recibe por el amigo invisible el mismo regalo que ella hizo dos años antes
El Amigo Invisible puede llegar a ser una pesadilla para muchos, y Juanma Romero y Marta Lozano le han preguntado osbre ello a los oyentes. Una mujer ha contado que el peor regalo que le hicieron fue un compañero de trabajo, que le entregó una botella de aceite de Croacia, que ella misma le había regalado a esa persona dos años antes. ¡Y estaba caducada! Lo peor es que nunca le admitió que era ese mismo regalo que ella le hizo.