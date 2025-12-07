EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO
¿Es posible hacer un belén de Navidad con tres botellas de cerveza?
Miguel, un oyente de Me Pones, tuvo una idea loca y no dudó en llevarla a cabo: "Se me ocurrió hacer un belén con tres botellas de tercio. Todo reciclado... muy resultón. Unos amigos me dijeron que por qué no contactaba con la marca de cerveza, y lo hice. Es una de las tres más importantes de España, y me contestaron: 'Nos gusta, ¿nos lo regalas?'. Se acabó la conversación: yo no tenía intención de venderlo, pero regalarlo...", dice durante su conversación en directo con Juanma Romero. ¡No te lo pierdas y dale al play!