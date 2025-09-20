DE 10 A 14H

Un despiste de 1.000 euros por una botella

Juanma Romero ha preguntado a los oyentes de Me pones por lo sablazos más recordados de su vida y las respuestas dan mucho de sí, casi tanto como las facturas. El presentador se ha quejado de los gastos de gestión a la hora de comprar entradas para conciertos y Marta Lozano de lo cara que resulta la revisión del coche, pero lo que no esperábamos era el testimonio de Estíbaliz, de Vitoria, que salió a "comer en cuadrilla" y un despiste a la hora de elegir el vino supuso una cuenta de casi mil euros.