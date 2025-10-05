EN 'ME PONES' CON IVÁN INFANTE

La peor excusa por no haber hecho los deberes en el colegio

Desde Gandía, nuestra oyente Paquita le cuenta a Iván Infante en Me Pones que con 11 años se inventó que su madre tenía una angina de pecho como excusa por no haber hecho los deberes. "No tenía ni idea de qué era, pensaba que era un constipado. Mi profesora se quedó mirándome y me dijo: '¿Tú estás segura de lo que estás diciendo? Porque yo he visto a tu madre esta mañana en la panadería'. Me pilló con el carrito del helado". Y buen castigo que le tocó... ¡No te pierdas la anécdota completa y escucha el audio!