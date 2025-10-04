EN 'ME PONES' CON IVÁN INFANTE

No, en las Fiestas de la Magdalena de Castellón no se tiran magdalenas

Iván Infante se estrena a los mandos de Me Pones hablando sobre fiestas patronales. Desde Málaga, Patri le cuenta que hace muchos años la invitaron a las Fiestas de la Magdalena en Castellón, aunque cuando llegó se llevó una curiosa sorpresa... "Pensaba que nos íbamos a tirar magdalenas a la cara, como en La Tomatina. Cuando llego allí, digo: '¿Dónde están las magdalenas?'. Y es que era la virgen", dice entre risas. ¡No te pierdas la anécdota completa!