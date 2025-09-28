EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

¿Habrías sabido cambiar una rueda durante el examen de conducir? Cristóbal lo hizo con 18 años

Cristóbal, oyente de Me Pones desde Barcelona, se sacó el carnet de conducir en 1994 tras superar una prueba de fuego. En su segundo examen práctico, el examinador le hizo cambiar una rueda del coche. "Estaba espabilado, sabía dónde estaba el gato. Cuando fui a sacar la rueda, me dijo: 'Vale, perfecto, ya sé que estás apto'. Salí hasta en un libro de la DGT", le cuenta a Juanma Romero. ¡Escucha la anécdota completa!