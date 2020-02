La playlist de Arnau Griso: sus temas favoritos

Frank Blanco charla con el reggetonero Danny Romero, el artista canario que lo petó hace un par de años con su primer tema, 'Agáchate'. Desde entonces no ha dejado de trabajar y cosechar éxitos. Ha conseguido 11 discos de oro, 9 de platino... ¿Pero dónde los guarda? "Simplemente soy un chico al que le gusta hacer música y que no está atento a las cifras y a ese tipo de cosas, pero sí que es cierto que es algo muy bonito", confiesa el artista, que ha lanzado hace poco su último single 'De Tranquilote'. ¿Todavía no lo has escuchado?